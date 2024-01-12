Mandalina Kabuğundan Dolma Yaptılar! Girişimci Kadınlardan Yeni Lezzet!

Tokat'ın Turhal içesinde girişimci kooperatif üyesi kadınlar, mandalina kabuğundan dolma yaptı. Yemek listesine yeni bir tat ekleyen kadınların tarifi çok beğenildi.

Mandalina Kabuğundan Dolma Yaptılar! Girişimci Kadınlardan Yeni Lezzet!
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Turhal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesinden etkilenerek ürettikleri ürünlerden atık çıkmasını engelleyerek geri dönüşümde kullandı. 

Fadime Arslan, 1 yıl önce Muğla'dan geldiği Tokat Turhal'da, Turhal Belediyesinin de desteğiyle kurduğu kooperatifte 15 kadınla birlikte üretim yapıyor.

Mandalina Kabuğundan Dolma Yaptılar! Girişimci Kadınlardan Yeni Lezzet! - Resim : 1

20 yıldır Bodrum'da yaşayan ve Turhal'a geldikten sonra kadınların üretime katkı yapmalarını istediğini dile getiren Arslan, "Turhal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurduk. Bu kooperatifin kurulmasında Turhal Belediye Başkanımız İlker Bekler'in katkısı oldu. Birlikte çalışarak güzel iş çıkardık ortaya. Şu anda 15 kadınımız ile üretime başladık. Çeşitli ürünler üretiyoruz. Kadınlarımız bu işe çok hevesli. Kadınların hevesi ve Belediyenin desteği bizi daha da azimlendirdi. Biz de taleplere göre üretmeye devam ettik" dedi.

Mandalina Kabuğundan Dolma Yaptılar! Girişimci Kadınlardan Yeni Lezzet! - Resim : 2

"MANDALİNANIN HİÇBİR ŞEYİNİ ATMADAN GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRIYORUZ"

Üretim sırasında atık çıkarmamaya özen gösteren, çıkan atıklardan da geri dönüşüme katkı sağlayan Arslan, şunları dile getirdi: "Sayın Emine Erdoğan 'Sıfır Atık' projesi başlatmıştı. Mandalinanın çekirdeğinden bile ürün elde ettik. Sıfır atık ile katma değer kazandırdık. Mandalinanın kabuğundan dolma yapıyoruz. İçi bildiğiniz dolma harcı. Çıkan meyveleri atmıyoruz mandalina ekşisi yapıyoruz. Üzerinden kestiğimiz kabukları da kurutup toz haline getirip onu da tatlılarda kullanıyoruz.

Kış çayını ve pestilini yapıyoruz. Mandalinanın hiçbir şeyini atmadan geri dönüşüme kazandırıyoruz. İnsanlar görünce şaşırıyorlar, 'Aa mandalina dolması mı' diye ama talep yoğun. Bu ürünlerimiz patentli. İnsanların ilgisini çekiyor. Mesela mandalina ekşisi Çin'e kadar gitti. Bazen bizi görenler 'Mandalina dolması abla' diyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor.

Mandalina Kabuğundan Dolma Yaptılar! Girişimci Kadınlardan Yeni Lezzet! - Resim : 3

"Kooperatif üyesi kadınlardan Beyhan Demirkaya ise "Olumlu tepkiler alıyoruz. Şaşırıyorlar. Yiyen çok beğeniyor. Başkanımız Fadime Hanım bahsedince şaşırdık, 'Nasıl olur?' dedik. Beraber yaptık. Geri dönüşümleri görünce biz de mutlu olduk" diye konuştu.

# mandalina # kooperatif
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