Sahte Peynir Tehlike Saçıyor! Sahte Peynir Nasıl Anlaşılır?

Sahte peynirler, gerçek peynirlerin aksine sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecek pek çok tehlike içermekte. Peki gerçek peyniri nasıl seçeriz? Sahte peynir nasıl anlaşılır? Sizler için püf noktaları yazdık!

GIDA GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILIYOR! SAHTE PEYNİR NASIL ANLAŞILIR?

Dünya genelinde oldukça popüler bir süt ürünü olan ve pek çok farklı çeşidi bulunan peynir, sütün fermentasyonu ile oluşan bir gıdadır. Sütün içindeki kazein proteini, peynir mayası ve peynir kültürü ile pıhtılaştırılır ve bu pıhtıdan peynir altı suyu ayrılır. Kalan peynir, çeşitli şekillerde olgunlaştırılarak farklı peynir çeşitleri elde edilir.

Dünyanın her yerinde üretilen ve tüketilen bir gıda olan peynirin yaklaşık 2.000 farklı çeşidi olduğu tahmin edilmektedir. Peynirler, üretim yöntemine, kullanılan süt türüne, olgunlaşma süresine ve diğer faktörlere göre farklı özellikler gösterir. Hem lezzetli bir atıştırmalık olarak hem de yemeklerinizi zenginleştiren bir malzeme olarak kullanılan peynirin sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Ayrıca, peynirin besin değeri de oldukça yüksektir. Peynirin temel besin değeri, sütten gelen besin değerlerine benzerdir. Peynir, protein, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve B vitaminleri açısından zengin bir gıdadır. Hem besin değeri yüksek hem de sağlığa birçok yararı olan bu gıdanın sahtesi ise içeriğindeki bileşenler sebebiyle tam anlamıyla tehlike saçmakta! Peki sahte peynir nasıl anlaşılır? Sizler için dikkat etmeniz gereken parametreleri yazdık.

SAHTE PEYNİRİ AYIRT ETMENİZİ SAĞLAYACAK PARAMETRELER

Sahte peynir, gerçek peynirden farklı olarak, sütten üretilmez veya sütün tüm besin değerlerini içermez. Sahte peynirde, süt yerine bitkisel yağlar, nişasta, jelatin ve diğer katkı maddeleri kullanılabilir. Sahte peynir, gerçek peynire göre daha ucuzdur ve daha uzun süre dayanır.

Sahte peyniri anlamanın yolları şunlardır:

Görünüm: Sahte peynir genellikle gerçek peynirden daha parlak ve daha homojen bir görünüme sahiptir.

Koku: Sahte peynir genellikle gerçek peynirden daha az aromalı veya daha yapay bir kokuya sahiptir.

Tat: Sahte peynir genellikle gerçek peynirden daha az lezzetli veya daha yapay bir tada sahiptir. Hatta bazı durumlarda konulan bileşene bağlı olarak acımsı bir tat bile gelebilir.

Yapı: Sahte peynir genellikle gerçek peynirden daha yumuşak veya daha gevşek bir yapıya sahiptir.

Fiyat: Sahte peynir genellikle gerçek peynire göre daha ucuzdur.

PEYNİR ALIRKEN NE YAPILMALI?

Sahte peynirden kaçınmak için, peynir güvenilir yerlerden satın alınmalıdır. Sadece ucuz olduğu bilinmeyen yerler ve markalar tercih edilmemelidir. Peynir alırken, etiketi dikkatlice okumak ve gerçek peynirden yapılmış olduğunu gösteren bir ibare olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Sadece peynir için de değil, günümüzde pek çok gıdada tağşiş yani içeriğin değiştirilmesiyle tüketiciyi aldatma yapıldığından siz siz olun aldığınız gıdanın etiketini okumayı, içeriğindeki maddeleri sağlığa etkisi ve besin değeri açısından değerlendirmeyi alışkanlık haline getirin. Bu sayede sizi kandırmak isteyen ve gıda güvenliğini hiçe sayarak insan sağlığını tehdit edenlere karşı kendi bilginiz ve bilinçli tüketici yaklaşımınızla kazanın. Kazandığınız şeyin sağlığınız ve gıda güvenilirliği hakkınız olduğunu unutmayın.