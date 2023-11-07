Evde kefir yapımı, sağlıklı bir içecek olan kefirin evde kolayca hazırlanmasını sağlayamakla beraber en doğal, en sağlıklı versiyonuna ulaşmanızı sağlar. Kefir, sindirim sistemi sağlığını destekleyen probiyotik bakterilerle zenginleştirilmiş bir fermente süt ürünüdür. Evde kefir yapımı için gerekli malzemeler sadece süt ve kefir mayasıdır. İşte evde kefir yapımının adımları:

Tek Bardağı Bağışıklığa Zırh Olan Kefir Yapılışı Nasıldır? Kefir Nasıl Mayalanır?

Malzemeler:

1 litre günlük süt

Kefir mayası

Evde Kefir Yapımı Adımları:

İlk adımda, kefir mayasını plastik bir kaşık yardımıyla temiz bir cam sürahinin dibine yerleştiriyoruz.

Üzerine yaklaşık olarak ılık sütü (ortalama 25 derece) döküyoruz. Kefir mayasını sütün içine karıştırmadan sadece üstüne koyuyoruz.

Cam sürahiyi streç film ile sıkıca kapatıp, bir veya iki delik açarak hava almasını sağlıyoruz. Ardından bu sürahileri karanlık bir odaya yerleştirip, en az 24 saat bekletiyoruz.

Kış aylarında kefir yaparken, sürahiyi etrafına bir havlu sararak sıcaklığın dengede kalmasını sağlamalısınız.

24 saatlik beklemenin ardından, kefir taneleri sütün içinde yükselir ve mayalanmış bir görünüm alır.

Kefir tanelerini ayrıştırmak için plastik bir süzgeç kullanabilirsiniz. Bu noktada, ayrılan kefir tanelerini hemen yeni bir mayalama için kullanabilirsiniz ya da içme suyu ile yıkayarak temiz bir cam kavanoza alabilirsiniz.

Temiz bir kavanoza aldığınız kefir tanelerini, üzerini geçecek kadar içme suyu ekleyerek ağzını sıkıca kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz.

Elde ettiğiniz kefirinizi hemen tüketebilirsiniz ya da buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Önemli Noktalar:

Plastik bir kaşık ve süzgeç kullanılmalıdır.

Mayalama işlemi için karanlık bir oda tercih edilmelidir.

Mayalama süresi en az 24 saat olmalıdır.

Kefir taneleri metal ile temas etmemelidir.

Sütün sıcaklığı parmağınızı yakmayacak ılıklıkta olmalıdır.

Kefir taneleri en az haftada bir kez mayalama işlemi için kullanılmalıdır.

Kefir taneleri canlı organizmalar olduğu için nazik davranılmalı ve iyi bakılmalıdır.

Kefir, probiyotik bakteriler ve birçok sağlık yararı sunar. Ayrıca evde kefir yaparak kefir mayası da elde edebilirsiniz, böylece sürekli kefir üretebilirsiniz. Kefir, kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin olup kemik sağlığını destekler. Ayrıca A vitamini ve C vitamini içerir, antioksidanlarla doludur ve vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Kefir, ödem oluşumunu önler, kolesterolü düzenler ve kalp damar sağlığını korur. Bu nedenle evde kefir yapımı, sağlıklı yaşam için harika bir seçenektir.