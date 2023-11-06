Ramazan ayı geldiğinde sofralarımızı süsleyen, hafif ve nefis bir tatlı olan güllaç, pek çok kişinin vazgeçilmezidir. Bu hafif tatlıyı yemek için Ramazan'ı beklemeye gerek yok! Hem tatlısı tamamen ev yapımı olsun isteyenler için, hem de güllaç yaprağını, yufkasını farklı lezzetlerde kullanmak isteyenler için nasıl yapıldığını anlatıyoruz! İşte bu yazımızda, kendi güllaç yaprağınızı evinizde kolayca hazırlamanın yolunu göstereceğiz.

Güllaç Yaprağı Yufkası Nasıl Yapılır? Güllaç Hamuru Neyden Nasıl Yapılır?

Güllaç yaprağı aslında sadece üç malzemeden oluşur: su, nişasta ve un. Bu malzemelerin bir araya getirilmesiyle akışkan bir harç elde edilir ve bu harç, sac üzerinde pişirilir. Evde güllaç yaprağı hazırlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

İlk olarak, 400 ml suya (yaklaşık 2 su bardağı) 50 gram nişasta ekleyin. Suyun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Su ve nişastayı bir kapta iyice karıştırın ve topak oluşumunu engelleyin.

Karışıma 2 yemek kaşığı un ekleyin ve tekrar karıştırın. Un eklemesiyle harç kıvam kazanacaktır.

Düz tabanlı bir tavayı ocağa alın ve içine az miktarda soğuk su ekleyerek ısıtın. Harcınızı sürekli karıştırarak tavaya aktarın. Nişastanın dibe çökmesini önlemek için sürekli karıştırın.

Harcınızı, tavanın tabanını ince bir tabaka olacak şekilde kaplayacak kadar yayın. Yüksek ateşte kenarları kuruyana kadar pişirin. Bu aşamada ortasında açılmalar veya bazı bölgelerde farklı kalınlıklar olabilir, ancak tavayı sallayarak bu farklılıkları gidermeye çalışın.

Güllaç yaprağını dikkatlice tavadan çıkarın ve pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine aktarın.

Her güllaç yaprağını pişirmeden önce tavanın dibine su eklemeyi unutmayın. İkinci su sıcak olsun, böylece birincisi soğuk, diğerleri sıcak su olsun. Güllaç yaprağını hemen kullanacaksanız, fırın işlemine gerek yok. Ancak uzun süre saklamak isterseniz, ikinci pişirme aşamasına geçebilirsiniz.

Hazırladığınız güllaç yapraklarını 150 derecede önceden ısıtılmış fırında çıtır çıtır olana kadar kurutun.

Bu şekilde güllaç yapraklarınızı uzun süre saklayabilir ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Güllaç yaprağınız hazır! Artık bu özel tatlıyı kendi ellerinizle hazırlayabilir ve misafirlerinize veya ailenize sunabilirsiniz. Kendi güllaç yaprağınızı hazırlamanın keyfi, bu lezzetli tatlıyı daha da özel kılacaktır. Afiyet olsun!