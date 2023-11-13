Tek Damlası Ev Bitkilerini Coşturuyor! Lavaboya Kesinlikle Dökmeyin

Ev bitkilerini coşturmak hemen hemen herkesin hayali! Ancak bazen böceklenen ya da yeterli bakım gösterilmesine rağmen solarlar. Ancak evde her sabah kahvaltı da kullandığımız yumurtanın haşlama suyu tam bir ilaç.

Tek Damlası Ev Bitkilerini Coşturuyor!

Tek bir damlasında bile yüksek oranda kalsiyum barındıran yumurtanın haşlama suyu bitkilerin köklerini güçlendirerek zayıflamalarını engeller. Ayrıca toprağa doğal gübre katan yumurta haşlama suyu sayesinde böceklenme de oluşmaz. Küf ve diğer durumlarında önüne geçer. Bunun yanı sıra yumurta suyunun daha bir çok faydası var.

Yumurtanın Haşlama Suyunu Sakın Lavaboya Dökmeyin!

Yumurtanın haşlama suyu sadece ev bitkilerine değil aynı zamanda bir çok şeye fayda sağlar. Örneğin yıpranmış saçlarınız için yumurtanın haşlama suyu da idealdir. Kalsiyum saç diplerini onararak daha hızlı çıkmasını sağlar.

10 dakika el ve ayak tırnaklarınızı su da bekletin kırılma ve yıpranmayı engeller. Bunun yanı sıra tırnak batması ya da mantarı gibi ciddi sağlık sorunlarını da engeller.

Yumurtanın haşlama suyuyla yapılan temizlik sayesinde evler uzun süre toz tutmaz. Güve ve pire gibi sorunların yaşanma riski azalır. Ev temizliğinde de bir numara olan bu suyu dökmeden önce bir düşünün.