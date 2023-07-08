Yanmış tavaları çöpe atmayın! Bu yöntem yenileme etkili

Mutfakta en çok kullanılan tava ve tencereler sık sık yanar. Bazen kullanılmaz derecede yanan tavaları çöpe atmadan önce bu haberi okuyun. Adeta yenilenmiş gibi olan tavalar için en basit yolu sizler için derledik. İşte yanmış tavaları yepyeni yapan yöntemler...

Yanmış tavaları çöpe atmayın! Bu yöntem yenileme etkili
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Yanmış tava ve tencerelerinizi çöpe atmadan önce bu yöntemleri deneyin. 15 dakikada yanmış tavaları yumuşatan yöntem sayesinde eskisinden daha yeni tavalara dönüştürebilirsiniz. Yemek sırasında en çok hasar gören tava ve tencereler yanmaktan çizilme ve incelme gibi sorunlar yaşarlar. Bu da tencere ve tavaların kullanım kalitesini düşürür. 

Yemeği ocakta unutma esnasında tava tencere dışında çaydanlık ve cezveler bile yanar. Bu yanmalar sonucunda çoğu kişi eşyalarını çöpe atar. Ancak sizler için araştırdığımız bu yöntemler sayesinde tavaları çöpe atmadan yenileyebilirsiniz. 

Yanmış tavaları temizleme yöntemi

YANMIŞ TAVA NASIL TEMİZLENİR?

Yanmış tavayı temizlemenin en etkili yolu limon tozudur. Limon tozu sayesinde yanmış tavanın dibindeki kalın kısım yumuşatılır. 

Yanmış tavaları temizleme yöntemi

Bir yemek kaşığı limon tozunu tavaya ilave edin. Üzerine de su doldurup ocağa koyun. Kaynayan su tabandaki yanığı yumuşatırken limon tozu da yanığın sökülmesini sağlayan salik asit salar.

Yanmış tavaları temizleme yöntemi 

Sirke de aynı şekilde tava tencere çaydanlık gibi yanmış malzemeleri tertemiz yapar. Üstelik çizik bırakmadan daha parlak görünmelerini sağlar.

Yanmış tavaları temizleme yöntemi

Tavaya bir su bardağı sirke dökün. 15 dakika bekleyin. Daha sonra kaynatın. Yanık kendiliğinden erimiş olacak. 

Yanmış tavaları temizleme yöntemi

Beyaz sabun karbonat ikilisi hem tavayı temizler. Hem de daha parlak görünmesini sağlar. Beyaz sabunu rendeleyip tavaya koyun üzerine su doldurup kaynatın. Yanık yumuşadıkça suyun rengi koyulaşır. Sünger yardımıyla kan yanıkları da alıp ve iyice durulayın.

Ovalamadan 10 dakikada duşakabini parlatın! Bir avuç limon tozunun üzerine sirke...Ovalamadan 10 dakikada duşakabini parlatın! Bir avuç limon tozunun üzerine sirke...Pratik Bilgiler
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