Yemeğiniz Zehir Olmasın! İkinci Defa Asla Isıtmamanız Gereken Yemekler!
Binbir özenle hazırladığınız lezzetli yemeklerinizi yaptığınız gibi tüketiyor musunuz? Eğer tekrardan ısıtıp yediğiniz yemekler varsa çok dikkatli olmalısınız çünkü siz farkına varmadan yemeğiniz zehir olabilir! Sizler için ikinci defa asla ısıtmamanız gereken yemekler listesini yazdık!
Özenle uğraşıp yaptığınız, güzelce lezzetlendirdiğiniz yemekleri hemen tüketmiyorsanız dikkat! Yemeğiniz siz farkında olmadan zehir olabilir! İkinci defa asla ısıtmamanız gereken yemekler listesini sizler için yazdık!
HANGİ YEMEĞİ BİRDEN FAZLA ISITTIĞINIZA DİKKAT! İKİNCİ DEFA ASLA ISITMAMANIZ GEREKEN YEMEKLER!
Yemek en genel tanımıyla insanların beslenmesi için kullanılan besin maddelerinin bir araya getirilerek pişirilmesiyle elde edilen bir besin üründür. Kültürden kültüre göre yemeklerin hazırlanışında kullanılan malzemeler, pişirme yöntemleri ve sunum biçimleri değişiklik gösterebilmektedir. Bu yönden kültürümüz oldukça zengin bir mutfağa sahiptir.
Türk mutfağında, et, sebze, baklagiller, tahıllar ve baharatlar sıklıkla kullanılmakta ve yemekler Orta Asya, Balkanlar ve Anadolu'nun izlerini taşımaktadır. Kebap, lahmacun, pide, dolma, baklava ve künefe gibi yemekler Türk mutfağına özgü yemeklerin başında gelmektedir. Yemeklerin pişirilmesi ve ısıtılması söz konusu olduğunda haşlama, kızartma, fırında pişirme, ızgara ve sous vide gibi farklı metotlar uygulanabilmektedir. Yemekler pişirilirken pişirme süreleri ve sıcaklıklarının yiyeceğe uygun olarak seçilmesi ve doğru bir şekilde uygulanması, yapılan yemeklerin taze taze tüketilmesi önemlidir. Çünkü yemekleri ısıtma ve gıda güvenliği arasında tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli bir bağ var. Sizler için ikinci defa asla ısıtmamanız gereken yemekler listesini aşağıda yazdık!
İKİNCİ DEFA ISITMAMANIZ GEREKEN BESİNLER!
İşte birden fazla ısıtmamanız gereken o gıdalar:
- Ispanak: İçeriğindeki nitratın tekrar ısınmanın etkisiyle nitrite ve nitrozaminlere dönüşmesi sebebiyle ıspanak yemeğini tekrardan ısıtmak tehlikelidir. Çünkü bu maddeler gıda zehirlenmesine sebep olabilir.
- Yumurta: Yumurtanın kendisi veya yumurta kullanılarak yapılan yemeklerin tekrardan ısıtılması tehlikelidir. Çünkü yumurtanın içerisindeki protein parçalanmaya ve su miktarı azalmaya başlar bu da yumurtanın tadını ve dokusunu bozar.
- Patates: Pişirilmiş patates oda sıcaklığında tutulduğunda, insan sağlığı için çok tehlikeli olan toksinler üreten ve nörotoksini sinir fonksiyonlarını bloke eden Clostridium Botulinum bakterisi üreyebilmektedir. Bu yüzden patates pişirildikten sonra mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Tavuk: Protein kaynağı olan tavuk tekrardan ısıtıldığında içeriğindeki proteinler parçalandığından karın ağrısı ve hazımsızlık gibi problemlere yol açabilir. Ayrıca uygun koşullarda saklanılmayan tavukta Salmonella, Listeria ve E.coli gibi oldukça tehlikeli bakteriler üreyebilmektedir.
- Pancar: Tekrardan ısıtıldığında kanserojen maddeler oluşturabildiğinden, pancar da pişirildiği gibi tüketilmesi gereken gıdalar arasındadır.