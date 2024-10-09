Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yeni atamalar

Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yeni atamalar
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Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

8 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen ad çekme sonucunda, Hakim Adayı Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliğine, Hakim Adayı Nihan Özden ise Şırnak Beytüşşebap Hakimliğine atandı.

Ayrıca, Cumhuriyet Savcısı Adayı Ebru Kilit, Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığına atandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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