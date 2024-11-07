HSK atama kararları Resmi Gazete'de: Liste açıklandı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
HSK atama kararları Resmi Gazete'de: Liste açıklandı
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31 Ağustos 2024 tarihinde görev sürelerini aralıklı ve terfi ettirilmesine karar verilen adli ve idari yargıları ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerini içeren genel kamuoyuna hakimlerini listeledi.

Ayrıca görev sürelerini tamamladığı hâlde listede yer almayanlar, 30 gün içinde HSK'ye yazılı olarak başvuru durumlarının incelenmesini talep edebilir.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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