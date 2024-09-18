HSK Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 41 hakim ve 17 savcı terfi etti

Bu listede, 41 hakim, 17 savcı ve 11 idari yargı hakimi yer aldı. Ağustos 2024 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek kişiler ise bu listeye dahil edilmedi.

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselen ve 31 Ağustos 2024 itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak olan adli yargı hakimleri, Cumhuriyet başsavcıları, savcılar ve idari yargı hakimlerinin isimleri yer aldı. Listede toplamda 41 hakim, 17 savcı ve 11 idari yargı hakimi bulunuyor. Ağustos 2024 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olan isimler bu listede yer almadı.

Birinci dereceye yükselip isimlerini listede göremeyenler, HSK'ye 30 gün içinde yazılı başvuruda bulunarak durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecekler.