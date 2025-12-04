HSK’nın bin 351 hakim ve savcı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla, adli ve idari yargıda görev yapacak bin 351 hakim ve savcı adayı atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan atama kararlarıyla bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi. Adli ve idari yargıda hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları, HSK tarafından yapılan ad çekme sonucuna göre belirlendi.

Adli yargıda bin 204 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması yapılırken, idari yargıda ise 147 hakim adayı atandı. Toplam bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı atanırken atamalar, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13’üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.