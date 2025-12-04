HSK’nın bin 351 hakim ve savcı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

HSK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre adli ve idari yargıda görev yapacak toplam bin 351 hakim ve savcı adayı atandı. Ad çekme usulüyle yapılan atamalar Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 13’üncü maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
HSK’nın bin 351 hakim ve savcı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Yayınlanma:

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla, adli ve idari yargıda görev yapacak bin 351 hakim ve savcı adayı atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan atama kararlarıyla bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi. Adli ve idari yargıda hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları, HSK tarafından yapılan ad çekme sonucuna göre belirlendi.

Adli yargıda bin 204 hakim ve Cumhuriyet savcısının ataması yapılırken, idari yargıda ise 147 hakim adayı atandı. Toplam bin 351 hakim ve Cumhuriyet savcısı atanırken atamalar, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13’üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Yük asansöründen malzeme indiren 21 yaşındaki işçinin kafası asansöre sıkıştıYük asansöründen malzeme indiren 21 yaşındaki işçinin kafası asansöre sıkıştıYurt
İstanbul’un birçok noktasında elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıİstanbul’un birçok noktasında elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
Resmi Gazete HSK hakim savcı
Günün Manşetleri
Karadeniz'deki gemi saldırılarına yönelik açıklama
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
10 yılda 10 milyonu aşkın engelli yolcu trenlerde ücretsiz seyahat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Yasa dışı bahis operasyonunda 42 gözaltı
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
Enflasyon verileri açıklandı
Beş ilde güncel öğrenci yapılanmasına darbe
İçişleri'nden Barzani'nin Şırnak ziyaretine soruşturma
Avrupa savaş istiyorsa biz şimdi hazırız
Çok Okunanlar
HSK’nın bin 351 hakim ve savcı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de HSK’nın bin 351 hakim ve savcı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
İstanbul’un birçok noktasında elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı İstanbul’un birçok noktasında elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı
Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? En yüksek mevduat faizi hangi bankada?
Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı! Taste Atlas açıkladı: Türk mutfağının “en kötü yemeği” bakın hangisi çıktı!