Yük asansöründen malzeme indiren 21 yaşındaki işçinin kafası asansöre sıkıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir markette yük asansöründe başı sıkışan 21 yaşındaki Yeter B. ağır yaralandı. Genç işçi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir marketin yük asansöründe sıkışan genç işçi ağır yaralandı. Olay, Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Yük asansöründen malzeme indiren 21 yaşındaki Yeter B.’nin kafası asansöre sıkıştı.

Yaralanan genç kadın, iş arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

işçi asansör kazası
