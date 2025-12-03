Hakan Fidan: Kiminle konuşursam konuşayım GKRY'den şikayet ediyorlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler için Türkiye'den daha uygun bir yer bulunmadığını belirterek, "Türkiye olarak doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapma istediğimizi tekrar hatırlattık. Biz bunu İstanbul'da geçen yaz üç defa yaptığımız toplantıyla, ev sahipliğiyle ve toplantı yönetimiyle de ispat ettik" dedi.

TÜRKİYE KİLİT AKTÖR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı’nda gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basına açıklamalarda bulundu. Brüksel’de AB yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Türkiye’nin üyelik sürecini engelleme teşebbüslerine ilişkin bir soru alan Fidan, "Bildiğiniz gibi dün ve bugün hem AB yetkilileriyle hem NATO kapsamında diğer dışişleri bakanı arkadaşlarla sürekli bir araya geldik. Gün içinde de yoğun NATO toplantıları vardı. NATO Dışişleri Bakanları Konseyi'nin toplantısı. Özellikle birkaç tane gündemle bir araya geldi. Ama sorunuza dönecek olursak, tabii Avrupalı meslektaşlarımızla bugün bir araya geldiğimizde, NATO çerçevesinde ağırlıklı olarak konu Ukrayna'daki muhtemel barış anlaşması ve şu anda buna ilişkin gelişmeler nelerdir, nasıl gidiyor, onu değerlendirdik. Biliyorsunuz Türkiye, Ukrayna barış görüşmelerinde kilit aktör olduğu için sürekli bizim görüşümüz de bu konularda soruluyor. Avrupa Birliği ile ilgili ilişkilere gelince dün Kaja Kallas ile ve Genişleme Komiseri Marta Kos ile çok uzun görüşmelerimiz oldu. Bütün konuları açıklığıyla masaya yatırdık. Genelde bizim görüşmelerimiz öyle oluyor. Genişleme Komiseri Marta Kos'un elinde sadece genişleme dosyası değil, aynı zamanda bağlantısallıkla ilgili dosyalar var. Özellikle Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerinin, ülkelerin daha başka coğrafyalara bağlantısallığı konusunda neler yapılabilir, o konuda somut projeler var. Özellikle Kafkasya, Orta Asya, buralara nasıl gidebiliriz şeklinde" dedi.

"BİR-İKİ ÜLKE HARİÇ, AB ÜYESİ ÜLKELERİN HEPSİ İLE İLİŞKİLERİMİZ FEVKALADE"

Türkiye’nin AB üyesi ülkelerin her biriyle ikili ilişkilerinin çok iyi gittiğini vurgulayan Fidan, "Bugün NATO Bakanlar Konseyi'nde bakınca Avrupa Birliği ülkesi bir-iki ülke hariç, hepsi ile gerçekten ilişkilerimiz fevkalade. Herkes kendi ticaretini, ekonomisini, istikrarını, güvenliğini daha da ileri taşıma peşinde ve Türkiye bu türden konularda, zeminlerde bütün ortaklarına muazzam fırsatlar sunuyor. Biz her zaman için güvenilir, adil, iyi bir ortağız. Ticarette olsun, politikada olsun, savunmada olsun güvenilir bir ülke olma geleneği olan bir devletiz. Özel sektörümüz güçlü, nüfusumuz gerçekten çok dinamik. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman Türkiye aslında büyük potansiyeller sunuyor" şeklinde konuştu.

"KİMİNLE KONUŞSAM, GKRY’DEN ŞİKAYET EDİYOR"

Türkiye’nin AB’ye üyelik yolculuğunun nihayete ermesi için bazı engellemelerin kalkması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Burada isim vermek istemiyorum, ortaklarımızın güvenini kaybetmemek için. Kiminle konuşursam konuşayım GKRY'den şikayet ediyorlar. Yani şöyle bir sıkıntı var; Avrupa Birliği ve Türkiye 400 milyondan fazla insanın geleceğini ilgilendiren sinerji alanının bir grup insan tarafından rehin alınması meselesi. Bu tabii hiç kimsenin stratejik düşünce açısından kabul edebileceği bir şey değil. Bunu da yakından görüyorlar. Ama bunlar sonuçta nazik devlet insanları, yani gördükleri konuları zamanı ve zemini geldiği zaman uygun dille ifade ediyorlar. Ama bir defa kurumun işleyiş kuralları var. Birçok konu oy birliği ile alınıyor. Ama bu suistimal ne zamana kadar bu şekilde devam eder ona bakmak lazım. Burada mühim olan Türkiye'nin dış politikada kimsenin eline koz vermeden, topu da kendi tarafında tutmadan yoluna devam etmesi" ifadelerini kullandı.