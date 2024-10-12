Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üç yeni üye seçildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan 3 üyelik için seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üç yeni üye seçildi
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 Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan 3 kayıtla ilgili kanunun 21'inci maddesine göre 10 Ekim tarihli Genel Kurul'un 6'ncı birleşimde seçim yapıldı.

Boş bulunan üyeliklere Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan Tamer Aksoy, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grubundan Bayram Arslan ve Milliyetçi Hareket Partisinden Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Resmi Gazete kişisel verilerin korunması
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üç yeni üye seçildi
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