Otoyolda zam dönemi resmen başlıyor! Ücretler her yıl otomatik artacak

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) sorumluluğundaki otoyol geçiş ücretleriyle ilgili önemli bir karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak düzenlemeyle birlikte, otoyol ve köprü geçiş ücretleri artık Yeniden Değerleme Oranı baz alınarak otomatik olarak artırılacak.

Daha önce ihtiyaçlar doğrultusunda ve belirli periyotlarda yapılan fiyat artışları, bu tarihten itibaren sistematik bir yapıya kavuşacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden değerleme oranı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve başta vergi, harç gibi kamu alacaklarının artışında kullanılan ekonomik bir göstergedir. Bu oran aynı zamanda birçok resmi tarifede zamma esas alınır.

Yeni düzenlemeye göre, her yılın başında açıklanan yeniden değerleme oranı, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine doğrudan yansıtılacak. Örneğin; 2024 yılı için belirlenen oran %43,93 olmuştu. Bu sistem o yıl yürürlükte olsaydı, geçiş ücretlerine de aynı oranda zam yapılacaktı.

Yeni sisteme göre otoyol ücretleri her yılın Ocak ayında güncellenecek. Bu güncelleme sırasında çıkan küsuratlar da vatandaşın ödeme kolaylığı açısından en yakın 1 TL veya katına yuvarlanacak.

2024 yılı için yeniden değerleme oranı %43,93 olarak belirlenmişti. Eğer bu sistem o yıl geçerli olsaydı, otoyol geçiş ücretlerine aynı oranda zam yapılacaktı. Örneğin 100 TL olan bir geçiş, 2024 başında 143,93 TL’ye yükselecekti.