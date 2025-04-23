Personel servislerinde yeni dönem: Yaş sınırı yükseltildi

Kamu kurumlarında kullanılan personel servis araçlarına yönelik önemli bir değişiklik yapıldı. Araçların yaş sınırı 19’dan 21’e çıkarıldı. Uygulama bugünden itibaren geçerli olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Personel servislerinde yeni dönem: Yaş sınırı yükseltildi
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Kamu kurum ve kuruluşlarında personel taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik yaş sınırında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte, personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtların yaş sınırı 19’dan 21’e yükseltildi.

İMAL TARİHİNE DİKKAT EDİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, personel servis aracı olarak kullanılacak araçlar, fabrikadan imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak 21 yaşından büyük olmayacak. Bu uygulama, taşıtların yenilenmesi konusunda firmalara ek süre kazandırırken, filoların yaş ortalamasını da yukarı çekecek.

Karar, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yayımlandı. Yönetmelik hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

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