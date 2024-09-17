Resmi Gazete'de bugün: 17 Eylül 2024

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 2/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8971)

YÖNETMELİK

–– Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Tebliğ (No: 2024/28)

–– Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/39)

–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/40)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2024 Tarihli ve E: 2024/25, K: 2024/116 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri