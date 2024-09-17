Resmi Gazete'de bugün: 17 Eylül 2024
Resmi Gazete'de 17 Eylül 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 2/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8971)
YÖNETMELİK
–– Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Tebliğ (No: 2024/28)
–– Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/39)
–– Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/40)
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/5/2024 Tarihli ve E: 2024/25, K: 2024/116 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri