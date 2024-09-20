Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler, tebliğler ve kararlar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Resmi Gazete'de bugün: 20 Eylül 2024
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Kararları:
– Polyester Elyaf İthalatına Korunma Tedbiri Uygulanmasına Dair Karar (Karar No: 8988)
– İthalatta İlave Gümrük Vergisine Dair Kararın Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar No: 8989)
– Anastasiapolis Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ndaki Yapı Kalıntılarının Ortaya Çıkarılması ve Restorasyon Çalışmaları için Muğla Bodrum Mazı Mahallesi'ndeki Bazı Taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Kararı (Karar No: 8990)
– Bazı Fakültelerin ve Enstitülerin Kurulması ve Kapatılması ile Uşak Üniversitesi'ne Bağlı İslami İlimler Fakültesi’nin Adının İlahiyat Fakültesi Olarak Değiştirilmesine Dair Karar (Karar No: 8991)

Yönetmelik:
– Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Tebliğler:
– Bazı Elektrikli Araçların İthaline Dair Tebliğ (İthalat: 2024/22)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
– İthalatta Korunma Tedbirlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/9)
– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatına Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğ

İlanlar:
a) Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları
b) Çeşitli İlanlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Günlük Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Değerleri

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