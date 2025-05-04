Özgür Özel'den saldırının ardından ilk açıklama

Özel, konuşmasında toplumsal barışa ve siyasette kutuplaşmanın sona erdirilmesine dikkat çekti. İşte açıklamalarından öne çıkanlar:

“Bugün kim konuştuysa barıştan, kardeşlikten söz etti. Bu ortamda artık barışın konuşulması gerekiyor. Tüm hak ihlallerinin son bulması, tutsak siyasetçilerin serbest bırakılması lazım.”

“Bir süredir tehditler alıyoruz. İstihbari değerlendirmeler yapılıyor. Ancak gündemin önüne bu saldırganın eylemi geçmemeli. Daha önce genel başkanlar hapse atıldı, linç girişimlerine maruz kaldı.”

“Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere birçok siyasi lider arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Ben bu saldırıyı sadece bana değil, tüm siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum.”

“Bu kişinin hangi partiye yakın olduğu fark etmez. Şiddete karşı birlikte hareket etmek zorundayız. Kutuplaşma kimseye fayda sağlamaz.”

“Bu saatten sonra tehditler, saldırılar bizi yıldıramaz. Biz, ölümü göze alarak cumhuriyeti kuran partinin genel başkanlığına talip olduk. Bu saldırının arkasında bir azmettirici olduğuna inanıyorum.”

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın araması önemliydi. Ancak saldırganın geçmişi göz önüne alındığında, bu telefonun anlamı ve samimiyeti tartışmalıdır.”