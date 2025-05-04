Zafer Partisi'nin o paylaşımı için harekete geçildi!

Partinin gençlik kolları, X platformunda üç afiş yayınladı. Bu görsellerde, güvenlik operasyonlarında hayatını kaybeden kişilerin taşınmasında kullanılan sarı torbaya göndermede bulunularak, Önder ima edildi. Tepkiler üzerine söz konusu paylaşımlar kısa sürede silindi.

Tartışmalı paylaşımlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur da X hesabından yaptığı paylaşımda, Sırrı Süreyya Önder için “Bırakın bu güzellemeleri. Terörist teröristtir. Ulu önderimiz Atatürk gibi asamadınız, anladık. Bari rahmet okumayın.” ifadelerini kullandı. Bu sözler de sosyal medyada yoğun tepki topladı.