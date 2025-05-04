Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu gözaltında: İlk ifadesi ortaya çıktı

Saldırganın daha önce iki çocuğunu öldürdüğü bilinen Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi. Törenin düzenlendiği Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) gelen Tengioğlu’nun yakasına Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafını iğnelemesi dikkat çekti.

Özel’e yumruklu saldırı düzenleyen Tengioğlu, korumalar tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerinde gözaltına alınan Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde nezarete alındı.

Saldırının ardından siyasi partilerden “provokasyon” vurgusu içeren açıklamalar gelirken, Tengioğlu’nun ifadesinde saldırıya ilişkin şunları söylediği öğrenildi:

“CHP’den yemek kartı istedim, vermediler. Ben de kızdım. Saldırı niyetim yoktu ama Özgür Özel’i görünce sinirime hakim olamadım.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.