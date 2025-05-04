Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu gözaltında: İlk ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katıldığı sırada fiziki saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı. Olayın ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Tengioğlu’nun ilk ifadesi ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu gözaltında: İlk ifadesi ortaya çıktı
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Saldırganın daha önce iki çocuğunu öldürdüğü bilinen Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi. Törenin düzenlendiği Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) gelen Tengioğlu’nun yakasına Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafını iğnelemesi dikkat çekti.

Özel’e yumruklu saldırı düzenleyen Tengioğlu, korumalar tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerinde gözaltına alınan Tengioğlu, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde nezarete alındı.

Saldırının ardından siyasi partilerden “provokasyon” vurgusu içeren açıklamalar gelirken, Tengioğlu’nun ifadesinde saldırıya ilişkin şunları söylediği öğrenildi:

“CHP’den yemek kartı istedim, vermediler. Ben de kızdım. Saldırı niyetim yoktu ama Özgür Özel’i görünce sinirime hakim olamadım.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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