Sahte altın bozduran 2 zanlı İzmit'te yakalandı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, kuyumculardan toplam 120 bin TL değerinde sahte altın bozduran ve izlerini kaybettiren 2 zanlı, polis ekiplerinin başarılı takibiyle yakalandı. Sahte altınlarla ele geçirilen şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahte altın bozduran 2 zanlı İzmit'te yakalandı!
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Olay, dün İzmit’teki Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. İki şüpheli, birden fazla kuyumcuyu hedef alarak 120 bin TL değerinde sahte altınları bozdurdu. Dolandırıldıklarını fark eden kuyumcu esnafı durumu hemen polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıların kimliklerini belirledi ve kısa süre içinde T.K. ile H.K. isimli şüphelileri sahte altınlarla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, yasal işlemler için adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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