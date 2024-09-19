Burak Yılmaz ile Trabzonspor taraftarı arasında gerginlik

Trabzonspor, evinde ağırladığı Kayserispor ile 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Maçın son dakikalarına kadar üstün olan Kayserispor, 90+8. dakikada gelen golle galibiyeti kaçırdı. Bu gelişme üzerine Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, maçın bitiş düdüğünden sonra Trabzonspor taraftarlarıyla sözlü bir tartışma yaşadı.

Yılmaz’ın taraftarlara, "Hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım" dediği görüldü.