Burak Yılmaz ile Trabzonspor taraftarı arasında gerginlik

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor ve Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile Trabzonspor taraftarı arasında gergin anlar yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Burak Yılmaz ile Trabzonspor taraftarı arasında gerginlik
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Trabzonspor, evinde ağırladığı Kayserispor ile 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Maçın son dakikalarına kadar üstün olan Kayserispor, 90+8. dakikada gelen golle galibiyeti kaçırdı. Bu gelişme üzerine Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, maçın bitiş düdüğünden sonra Trabzonspor taraftarlarıyla sözlü bir tartışma yaşadı.

Yılmaz’ın taraftarlara, "Hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım" dediği görüldü.

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