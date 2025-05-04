KFC ve Pizza Hut çalışanları dört aydır mağdur: Ne maaş ne tazminat

İŞ Gıda’nın konkordato süreci sürerken restoranların devri için yeni bir alıcı bulunduğu ifade ediliyor. Ancak bu süreçte işçilerin geçmişe dönük alacaklarının nasıl tahsil edileceği ve yeni alıcıyla birlikte istihdam edilip edilmeyecekleri hâlâ belirsizliğini koruyor.

İşçilerin bir kısmı son 45 güne ait SGK primlerinin yatırılmadığını, dolayısıyla SGK sisteminde fesih işlemlerinin görünmediğini söylüyor. Şirketin yalnızca SMS yoluyla iş akdinin feshedildiğini bildirdiği belirtilirken, bu durum çalışanların hukuki olarak işsiz sayılmalarını da engelliyor.

Birçok işçi, bu nedenle işsizlik ödeneğine erişemediğini, geçimini sağlayamadığını ve ev kirası ile faturalarını ödeyemez hale geldiğini ifade ediyor. Yeni iş bulmanın zorluğuna da dikkat çeken çalışanlar, devletin sürece doğrudan müdahale ederek yaşanan mağduriyetleri gidermesini talep ediyor.