Vatan Partisi'nden hükümete çağrı! "Netanyahu Türkiye hava sahasını kirletemez"

Vatan Partisi'nden "İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye hava sahasını kirletemez." uyarısı geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 8 Mayıs'taki Azerbaycan ziyareti öncesi partisinin İstanbul İl Merkezinde açıklama yaptı. Bursalı, Netanyahu’nun uçağının Türkiye hava sahasını kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydetti. Özgür Bursalı'nın açıklaması şu şekilde:

​Basında açıklandığı üzere İsrail Başbakanı Netanyahu 7 Mayıs 2025 günü Türkiye hava sahasından geçerek komşumuz Azerbaycan Cumhuriyeti’ne ziyarette bulunacaktır.

SOYKIRIM SUÇLUSU VE İNSALIK DÜŞMANI

​Netanyahu, İsrail Siyonizminin Filistin halkına karşı Gazze’de ve Batı Şeria’da uyguladığı soykırımın bir numaralı suçlusudur.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2024 günlü kararıyla Netanyahuhakkında Filistin halkına karşı işlediği savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkartmıştır.

​Türkiye Cumhuriyeti devleti ayrıca 1948 Soykırımın Önlenmesi’ne Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni ihlal ettiği için Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan davaya Filistin Devleti ve Milletinin yanında müdahil olarak katılmıştır.

​İsrail Başbakanı, yalnız Filistin’e karşı değil, işgal girişimiyle ve hava saldırılarıyla Suriye Arap Cumhuriyeti ve halkına karşı da suç işlemektedir.

​Dahası, İsrail’in ABD ile birlikte kardeş İran İslam Cumhuriyeti’ne saldırı hazırlıklarında bulunduğu dünya kamuoyunun gözleri önündedir.

​Filistin’e yapılan zulüm, Türkiye’ye yapılan zulümdür.

​Suriye ve İran’a saldırı, Türkiye’ye saldırıdır.

​TÜRKİYE DÜŞMANI

​İsrail’in stratejik hedefi, Türkiye topraklarının bir kısmını da içeren sözde “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail devletçiğini ABD’yle birlikte kurmaktır. Bu bağlamda İsrail hükümeti PKK’nın silah bırakmasını engelleme gayreti içindedir.

​Bütün bu gerçekler karşısında ve özellikle İsrail’in Gazze ve Suriye’ye saldırılarının yoğunlaştığı bu günlerde Netanyahu’nun Türkiye hava sahasını kullanması hem soykırıma uğrayan Filistin halkına vefasızlıktır, hem de Türkiyemizin bağımsızlık ve toprak bütünlüğü konusunda sorumsuzluktur.

​CUMHURBAŞKANIMIZIN VE DEVLETİN SORUMLULUĞU

Esasen Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan da Türkiye Cumhuriyeti hükümeti adına, Netanyahu’nun işlediği suçlar konusunda son derece ağır ifadeler dile getirmektedir.

​Bu durumda Netanyahu’nun hava sahamızı kirletmesi, Türk milletininvicdanında derin yaralar açacaktır.

​Vatan Partisi olarak buradan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çağrıda bulunuyoruz: Netanyahu’nun uçağının Türkiye hava sahasını kullanmasına kesinlikle izin verilmez.

​İsrail Siyonizminin baş suçlusu, Türkiye hava sahasını kullanacak olursa, Filistin devleti ve milletiyle dostluk adına söylenen sözler anlamını yitirecektir.

​MİLLETİMİZE VE SİYASAL PARTİLERE ÇAĞRI

​Türk milletinin Filistin, Suriye ve İran milletlerine dostluğu sözde değil bilinçtedir ve yürektedir. Bu dostluk derin tarihsel mirastan beslenir.

Buradan başta AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti olmak üzere, Mecliste ve Meclis dışında bulunan bütün Partilere sesleniyoruz: Netanyahu’nunTürkiye hava sahasından geçme girişimine karşı Filistin devleti ve milletine olan dostluk görevlerimizi yerine getirmek ortak sorumluluğumuzdur.

​Vatan Partisi olarak, Filistin Devleti ve halkıyla dayanışma görevlerimizi yerine getirme kararlılığımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz:

​Netanyahu Türkiye hava sahasını kirletemez.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den konuyla ilgili açıklama geldi. Keçeli, "İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.