Hataylı esnaf ikinci kez yıkıldı: Ne elektrik var ne müşteri

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti ancak Hatay’da esnaf hâlâ toparlanabilmiş değil.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Hataylı esnaf ikinci kez yıkıldı: Ne elektrik var ne müşteri
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Kırıkhan’daki çarşı esnafı, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki yeni ticaret alanına taşındı. Ancak sorunlar bitmedi, yenileri başladı.

Eskiden şehir merkezindeydiler, şimdi 6 kilometre uzağa taşındılar.
Yeni çarşıda en büyük sorun altyapı eksiklikleri. Su, elektrik ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar hâlâ karşılanabilmiş değil.

Çarşı Esnafı Derneği Başkanı Turan İnci, yetkililere çağrı yaptı:
"En azından altyapıyı tamamlayın. Ayakta kalmaya çalışıyoruz."

Merkeze uzaklık kazancı da etkiliyor.
Esnaf, müşteri yoğunluğunun azaldığını ve işlerin durgun olduğunu söylüyor. Yaralar henüz sarılamadı, düzen kurulamadı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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