Hataylı esnaf ikinci kez yıkıldı: Ne elektrik var ne müşteri

Kırıkhan’daki çarşı esnafı, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki yeni ticaret alanına taşındı. Ancak sorunlar bitmedi, yenileri başladı.

Eskiden şehir merkezindeydiler, şimdi 6 kilometre uzağa taşındılar.

Yeni çarşıda en büyük sorun altyapı eksiklikleri. Su, elektrik ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar hâlâ karşılanabilmiş değil.

Çarşı Esnafı Derneği Başkanı Turan İnci, yetkililere çağrı yaptı:

"En azından altyapıyı tamamlayın. Ayakta kalmaya çalışıyoruz."

Merkeze uzaklık kazancı da etkiliyor.

Esnaf, müşteri yoğunluğunun azaldığını ve işlerin durgun olduğunu söylüyor. Yaralar henüz sarılamadı, düzen kurulamadı.