Çalışma hakkı için yürüyorlar: Kadın işçilerin hedefi CHP Genel Merkezi

İzmir’den başlattıkları yürüyüşte yüzlerce kilometre geride kaldı. CHP’li İzmir Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan 6 kadın işçi, işe iade mücadelesini Ankara’ya taşıyor.

“Biz haklıyız, kazanacağız. Bu yürüyüş hepimiz için!”

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yola çıkan kadınlar, hedeflerinin CHP Genel Merkezi olduğunu söyledi. Talepleri net: İşe geri dönmek.

“İşimizi geri istiyoruz. Emeğimizin karşılığını alana kadar durmayacağız.”



Simav’a ulaşan emekçiler, geceyi burada geçirecek. Yarın sabah yürüyüş kaldığı yerden devam edecek.

“Yoruluyoruz ama vazgeçmiyoruz. Bu sadece bizim değil, tüm işçilerin mücadelesi.”

