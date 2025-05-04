Çalışma hakkı için yürüyorlar: Kadın işçilerin hedefi CHP Genel Merkezi

İzmir Çiğli Belediyesi’nde işten çıkarılan 6 kadın işçi, işe iade talebiyle başlattıkları yürüyüşün dördüncü gününde Kütahya’nın Simav ilçesine ulaştı. 1 Mayıs’ta İzmir’den başlayan yürüyüş, Ankara’daki CHP Genel Merkezi önünde son bulacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Çalışma hakkı için yürüyorlar: Kadın işçilerin hedefi CHP Genel Merkezi
Yayınlanma:

İzmir’den başlattıkları yürüyüşte yüzlerce kilometre geride kaldı. CHP’li İzmir Çiğli Belediyesi tarafından işten çıkarılan 6 kadın işçi, işe iade mücadelesini Ankara’ya taşıyor.

“Biz haklıyız, kazanacağız. Bu yürüyüş hepimiz için!”

 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yola çıkan kadınlar, hedeflerinin CHP Genel Merkezi olduğunu söyledi. Talepleri net: İşe geri dönmek.

“İşimizi geri istiyoruz. Emeğimizin karşılığını alana kadar durmayacağız.”

Simav’a ulaşan emekçiler, geceyi burada geçirecek. Yarın sabah yürüyüş kaldığı yerden devam edecek.

“Yoruluyoruz ama vazgeçmiyoruz. Bu sadece bizim değil, tüm işçilerin mücadelesi.”

Beyin kanaması geçirmişti: Ünlü oyuncu hayatını kaybettiBeyin kanaması geçirmişti: Ünlü oyuncu hayatını kaybettiMedya
Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor?Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor?Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

çiğli chp
Günün Manşetleri
Meteoroloji 29 il için uyardı
Çalışma hakkı için yürüyorlar
"Dünya İsrail’den büyüktür, ticareti bu yüzden kesti"
KFC ve Pizza Hut çalışanları dört aydır mağdur
Özgür Özel'den saldırının ardından ilk açıklama
Hataylı esnaf ikinci kez yıkıldı
Ali Yerlikaya duyurdu!
Vatan Partisi'nden hükümete çağrı!
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti!
İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu
Çok Okunanlar
Meteoroloji 29 il için uyardı Meteoroloji 29 il için uyardı
İslam Memiş'ten gram altın için tarihli ve rakamlı uyarı: Sürpriz olmaz İslam Memiş'ten gram altın için tarihli ve rakamlı uyarı: Sürpriz olmaz
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Mevduatta faizler zirveye tırmandı! Mevduatta faizler zirveye tırmandı!
Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor? Yeni hafta için meteoroloji uyardı: Hangi illere sağanak geliyor?