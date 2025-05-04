Beyin kanaması geçirmişti: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Necip Naşit Özcan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beyin kanaması geçirmişti: Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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Selim Naşit Özcan’ın oğlu, usta oyuncu Adile Naşit’in yeğeni olan Necip Naşit Özcan, 27 Şubat’ta beyin kanaması geçirmişti. O tarihten bu yana hastanede tedavi altında olan 68 yaşındaki oyuncudan acı haber geldi. Özcan, geçirdiği rahatsızlığa bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Sanat camiasını yasa boğan vefat haberi, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

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