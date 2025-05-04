Nihat Doğan'ın yeni hali olay oldu: Görenler tanıyamadı

Son dönemde erkek ünlüler arasında yaygınlaşan estetik trendine Gökhan Özen, Mustafa Sandal, Cenk Eren, Rafet El Roman ve Hakan Peker'in ardından Nihat Doğan da katıldı. Yüz hatlarındaki değişimle dikkat çeken Doğan, “Bu konularda anneme, babama bile güvenmem; yüzümü elletmem” sözlerine rağmen geçirdiği estetik işlemlerle şaşırttı.

Sosyal medya kullanıcıları, Doğan’ın yeni görünümü hakkında yorum yağdırdı. En dikkat çeken yorumlar arasında “Yapay zeka sandım”, “Bu ne hal”, “Eski aşkı Seda Sayan’a özenmiş” ve “Hiç estetik olmamış” gibi ifadeler yer aldı.

Doğan ise estetik sonrası yaptığı açıklamada “Siz de çıkın çıkın gelin” diyerek takipçilerine seslendi.