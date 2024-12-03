Resmi Gazete'de bugün: Sağlık ve İmar Yönetmeliklerinde önemli değişiklikler
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çeşitli yönetmelikler, tebliğler ve mahkeme kararları yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çeşitli yönetmelikler, tebliğler ve mahkeme kararları yayımlandı. İşte öne çıkanlar:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Yönetmelikler
Tarafların Farklı Birimlerde Olması Durumunda Tapu İşlemleri Yönetmeliği
Ebelik Yönetmeliği
Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği
Sağlık Meslek Mensuplarının Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Beşeri, Geleneksel Bitkisel ve Homeopatik Tıbbi Ürünlerin Ruhsatlandırma Yönetmeliklerinde Değişiklik
Ordu Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
Tebliğ
Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye Elektronik Para Faaliyet İzni
YARGI BÖLÜMÜ
Anayasa Mahkemesi Kararları
Anayasa Mahkemesi’nin farklı tarihlerde alınan çok sayıda kararı yayımlandı. Bu kararlar, bireysel başvurulara ilişkin önemli hükümler içeriyor.
İLÂN BÖLÜMÜ
Yargı ilanları, artırma ve ihale duyuruları ile çeşitli ilanlar yayımlandı. Ayrıca Merkez Bankası'nın belirlediği günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin değerleri de ilan edildi.