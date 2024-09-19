Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti!
Vali atamalarına ilişkin kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı ve 28 ildeki valiler değiştirildi.
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyuruldu. Karara göre, 28 ilin valisinin görev yerinde değişiklik yapıldı. Özellikle depremden etkilenen bölgelerdeki valiliklerde dikkat çekici değişiklikler gerçekleşti.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Valisi olarak görev yapan Rahmi Doğan, bu kararname ile Sakarya Valiliği'ne atandı.