Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti!

Vali atamalarına ilişkin kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı ve 28 ildeki valiler değiştirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti!
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyuruldu. Karara göre, 28 ilin valisinin görev yerinde değişiklik yapıldı. Özellikle depremden etkilenen bölgelerdeki valiliklerde dikkat çekici değişiklikler gerçekleşti.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Valisi olarak görev yapan Rahmi Doğan, bu kararname ile Sakarya Valiliği'ne atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti! - Resim : 1

Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti! - Resim : 2

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