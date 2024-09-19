Resmi Gazete'de yayımlandı: 16 ilin valisi değişti!

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyuruldu. Karara göre, 28 ilin valisinin görev yerinde değişiklik yapıldı. Özellikle depremden etkilenen bölgelerdeki valiliklerde dikkat çekici değişiklikler gerçekleşti.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay Valisi olarak görev yapan Rahmi Doğan, bu kararname ile Sakarya Valiliği'ne atandı.