Resmi Gazete'de yayımlandı: Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Atatürk Havalimanı'nın terminal binaları artık bir teknopark. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Terminal İstanbul' adıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezinin kurulacağını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem
Yayınlanma:

6 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Atatürk Havalimanı’nın terminal binaları teknopark ilan edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni teknoparkın “Terminal İstanbul” adıyla faaliyete geçeceğini duyurdu. Bakan Kacır, merkezin Bilişim Vadisi’ne bağlı olarak çalışacağını ve dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olmayı hedeflediğini belirtti.

Bakan Kacır açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları “teknopark” ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul’u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."

Fabrikada patlama: Çok sayıda yaralı varFabrikada patlama: Çok sayıda yaralı varYurt
atatürk havalimanı
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Gazze'de can kaybı 52 bini aştı
Borç birikti, yer belli değil
47 ilde dev FETÖ operasyonu
Terörsüz Türkiye için mutabakat sağlandı
Altındağ Belediyesi işçilerine destek
Önder'in Perinçek'i ziyaretindeki ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji 40 ili uyardı
Hekimlere habersiz hasta ataması
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!" İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!"
Mevduat faizlerinde yeni zirve! Mevduat faizlerinde yeni zirve!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıtta indirim yağmuru! Akaryakıtta indirim yağmuru!
ŞOK Market indirimleri duyurdu: Ne alırsan 75 TL ŞOK Market indirimleri duyurdu: Ne alırsan 75 TL