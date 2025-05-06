Resmi Gazete'de yayımlandı: Atatürk Havalimanı'nda yeni dönem

6 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Atatürk Havalimanı’nın terminal binaları teknopark ilan edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni teknoparkın “Terminal İstanbul” adıyla faaliyete geçeceğini duyurdu. Bakan Kacır, merkezin Bilişim Vadisi’ne bağlı olarak çalışacağını ve dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olmayı hedeflediğini belirtti.

Bakan Kacır açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları “teknopark” ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul’u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."