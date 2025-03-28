Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kapatıldı

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kritik yapılarda dikkat çeken düzenlemelere gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı kurulların isimleri değiştirilirken, bazı kurullar tamamen kaldırıldı ve yerlerine yeni yapılar oluşturuldu.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kapatıldı
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanlığına bağlı Dijital Dönüşüm, Finans, İnsan Kaynakları ofisleri kapatıldı, Yatırım Ofisinin adı "Yatırım ve Finans Ofisi" şeklinde değiştirildiği bildirildi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, FİNANS VE İNSAN KAYNAKLARI OFİSLERİ KAPATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 183 sayılı Kararname ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Dijital Dönüşüm, Finans ve İnsan Kaynakları ofisleri kapatılırken, Yatırım Ofisinin adı "Yatırım ve Finans Ofisi" şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, ofisin hizmet birimleri kapsamında Finans Dairesi Başkanlığı kurularak, finansal sektör verilerinin analizi, finansal yapının geliştirilmesi, yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal teknolojiler alanının geliştirilmesi ve katılım finans konularında stratejiler belirlenmesi gibi görevler verildi. Yurtdışı Faaliyetler Dairesi Başkanlığının görevlerinde de düzenlemeye gidildi.

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