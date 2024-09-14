Resmi Gazete'de yayımlandı: Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü'nün görevleri açıklandı

Yeni oluşturulan bu müdürlüğün temel görevleri arasında, Bakanlık merkezinin, yurt içindeki tesislerin ve yurt dışındaki Türk misyonlarının güvenliğini sağlamak ve gerekli iş süreçlerini yürütmek yer alıyor. Ayrıca, siber güvenlik, iletişim güvenliği, evrak ve bilgi güvenliğini temin etmek de sorumluluk alanları arasında bulunuyor.

"Diplomatik Güvenlik Genel Müdürlüğü"nün diğer görevleri ise şöyle sıralandı:

- Temsilcilik ve personelin güvenliği bağlamında terör saldırıları ve diğer tehditleri izlemek ve bu tehditlere karşı gerekli tedbirleri almak,

- İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

- Bakanlık personelinin güvenilirliğinin devamını sağlamak ve güvenlik soruşturması işlemlerini koordine etmek,

- Bakanlıkla ilişkili yabancı heyetler ve şahısların korunmasına yönelik düzenlemeleri gerçekleştirmek,

- Bakanlık personeline ve yurt dışı görevlilerine güvenlik eğitimi vermek,

- Dış temsilciliklerin güvenlik analizlerini yerinde yapmak.

Bakanlık, güvenlik personeli ve ekipman ihtiyaçlarını İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan karşılayacak. Personelin belirlenmesi, eğitimi ve görevlendirilmesi Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek olup, çalışma usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.