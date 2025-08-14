Resmi Gazete'de yayımlandı: General ve Amiral atamaları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise 31 general ve amiralin ataması yapıldı.

Yeni atamalara göre;

Orgeneral Bahtiyar Ersay 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2. Ordu Komutanlığına, Orgeneral Kemal Yeni 3. Ordu Komutanlığına, Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığına atandı. Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine ise Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı görevine İlhan İstanbullu, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Eğitim Tümen Komutanlığı’na ise Tümgeneral Emre Tayanç atandı.