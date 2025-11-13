DHMİ memur alımı yapıyor: İşte başvuru şartları ve sınav detayları

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınava başvuruda bulunacak adayların 1 Eylül 2024 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Genel Müdürlük tarafından duyurulan pozisyonların sayısının 5 katı kadar aday, en yüksek puandan başlanarak yazılı sınava çağrılacak.

BAŞVURULAR 14 KASIM'DA BAŞLIYOR

Başvurular, 14-21 Kasım döneminde e-Devlet üzerinde yer alan "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti ve "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Ayrıca, şahsen ve posta yoluyla yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi.

SINAV TARİHLERİ İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULACAK

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak; sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin resmi internet sitesi olan www.dhmi.gov.tr adresinden ilan edilecek. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar, puanı en yüksek adaydan başlanarak uygulamalı sınava çağrılma hakkı kazanacak.

Adaylar, KPSS, yazılı ve uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak olan başarı puanına göre sıralanacak. İşe alınacak personelin 21 farklı havalimanında görevlendirileceği belirtildi.