Bakan Yerlikaya duyurdu: 23 ilde 1.8 milyarlık dolandırıcılık çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 23 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 64 şüpheliden 25'inin tutuklandığını bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Yerlikaya duyurdu: 23 ilde 1.8 milyarlık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Yayınlanma:

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 23 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 64 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yakalanan şüphelilerden 25'inin tutuklandığını ve 39'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade etti.

HESAPLARDA 1 MİLYAR 815 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek nitelikli dolandırıcılık suçlarından vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurgulayan Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon liralık işlem hacminin tespit edildiğini açıkladı.

23 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik ederek şu bilgileri kaydetti: "Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat il emniyet müdürlükleri asayiş şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Milyonlarca sürücü merak ediyor: Akaryakıta zam mı geldi? İşte 13 Kasım güncel akaryakıt fiyatlarıMilyonlarca sürücü merak ediyor: Akaryakıta zam mı geldi? İşte 13 Kasım güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Demokratlar geri adım attı: ABD tarihinin en uzun kapanması sona erdiDemokratlar geri adım attı: ABD tarihinin en uzun kapanması sona erdiDünya
Ali Yerlikaya
Günün Manşetleri
Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu!
Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ!
Buldan Belediyesi’nde 31 milyonluk kamu zararı iddiası
23 ilde 1.8 milyarlık dolandırıcılık çetesi çökertildi
'19 şehidimizin naaşına ulaştık, kara kutu bulundu'
'Sosyal medyaya yaş sınırı için titizlikle çalışıyoruz'
Kış lastiği uygulaması erkene alındı, denetimler sıkılaşacak
'Ucuz demir' vaadiyle 12 firmayı dolandırmışlar!
20 şehidimizin kimlik bilgileri paylaşıldı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi
Çok Okunanlar
Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda! Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda!
Milyonlarca sürücü merak ediyor: Akaryakıta zam mı geldi? Milyonlarca sürücü merak ediyor: Akaryakıta zam mı geldi?
Altın piyasasında son durum Altın piyasasında son durum
5 dakikada 3 deprem! Balıkesir art arda sallanıyor 5 dakikada 3 deprem! Balıkesir art arda sallanıyor
23 ilde 1.8 milyarlık dolandırıcılık çetesi çökertildi 23 ilde 1.8 milyarlık dolandırıcılık çetesi çökertildi