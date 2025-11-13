Demokratlar geri adım attı: ABD tarihinin en uzun kapanması sona erdi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende, ABD'de federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısına imzasını attı. Böylelikle ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde son buldu.

Trump, yaptığı açıklamada, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasından Demokratları sorumlu tuttu ve "Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz." yorumunu yaptı.

“OBAMACARE HALKA DEĞİL, ŞİRKETLERE YARADI”

Geçici bütçenin, hükümeti tüm mali yıl için finanse etmediğini belirten Trump, Demokratların birkaç ay sonra yeniden hükümetin kapanmasına yol açabileceklerini savundu. Trump ayrıca, Kongre'de "filibuster" olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik süresiz konuşma hakkının sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde çıkarılan ve düşük gelirli herkese sağlık sigortası imkanı sağlayan "Obamacare" sistemini de eleştiren Trump, bu sistemin sadece sigorta şirketlerine yaradığını ve vatandaşların lehine çalışmadığını savundu. Trump, bu sistemde sigorta şirketlerine aktarılan milyarlarca dolar paranın doğrudan vatandaşlara verilmesini önerdi. Konuşmasının ardından geçici bütçeyi imzalayan Trump, böylece ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasına son verdi.

DEMOKRATLAR GERİ ADIM ATTI, UZLAŞMA SAĞLANDI

ABD'de federal hükümet, Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle 1 Ekim'de kapanmıştı. Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı. Hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açan gelişme ise Demokrat senatörlerin, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması olmuştu.

Kapanmanın 41. gününde yapılan Senato oylamasında, tasarı 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti. Bu oylamada 1 Cumhuriyetçi senatör tasarıya karşı çıkarken, Demokrat veya bağımsız senatörlerden ise 8 "evet" oyu gelmişti. ABD'de federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar, bazı federal kurumlara ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada ise 209'a karşı 222 oyla kabul edilmişti.