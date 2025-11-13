5 dakikada 3 deprem! Balıkesir art arda sallanıyor

Sabah saatlerinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde peş peşe üç deprem meydana geldi. İlk sarsıntı 4,7 büyüklüğünde olurken, bir dakika arayla iki deprem daha kaydedildi.

Balıkesir güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.16’da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 12,31 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi. Sarsıntı, çevre ilçelerde ve komşu illerde de hissedildi.

BİR DAKİKA ARAYLA İKİ SARSINTI DAHA YAŞANDI

İlk depremin ardından bölgede saat 06.20 ve 06.21’de, büyüklükleri 4,2 olan iki deprem daha meydana geldi.

AFAD verilerine göre, bu sarsıntıların derinlikleri sırasıyla 7 ve 7,89 kilometre olarak ölçüldü.

