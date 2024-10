İncirliova Belediyesi’ne bağlı Sosyal Hizmetler Birimi ekipleri her gün bir mahalleyi ziyaret ederek ilçede sosyal desteğe ihtiyaç duyan ailelerin hizmetine koşuyor. Ev temizliği, evde kuaför hizmeti, kırtasiye, yakacak, giyim ve kıyafet yardımlarının yanı sıra ücretsiz hasta servisi hizmeti de veren ekipler her ay 500’den fazla hastanın ilçeden il merkezindeki hastanelere ulaşımını sağlıyor. Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ilçedeki camilerin temizliklerini de yapan Sosyal Hizmetler Birimi ekipleri her ay ilçede yaşayan yüzlerce aileye düzenli olarak hizmet ulaştırıyor.

HER GÜN BİR MAHALLE ZİYARET EDİLİYOR

Sosyal belediyecilik hizmetlerinin önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, “İlçemizde yaşlı, hasta ve engelliler başta olmak üzere tüm dezavantajlı vatandaş guruplarımızı kuşatan bir sosyal belediyecilik hizmeti yürütüyoruz. Ekiplerimiz her gün bir mahallemize yaptıkları ziyaretlerle hem sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza yönelik tarama ve ihtiyaç tespitini yerinde yapıyor hem de belirlenen ihtiyaçların giderilmesini sağlıyor. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalar ile her ay düzenli olarak yüzlerce aileye ulaşıyoruz. Geniş kapsamlı sosyal belediyecilik hizmetlerimizle dağından ovasına İncirliova’nın her yerindeyiz ve olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.