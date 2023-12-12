Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi'ne Görkemli Açılış

Geçtiğimiz Haziran ayında Nusrettin Mahallesi’nde temeli atılan Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Törene; Kırım Türklerinin efsanevi lideri, Ukrayna Yüksek Şurası Üyesi, Aktivist Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce Kırım Türkleri Derneği Başkanı Burhan Tutkun'un yanı sıra çok sayıda STK ve dernek üyesi katıldı.

"Bu Merkez de Diğerleri Gibi Sizlere Emanet"

Düzce Belediyesi mehteran takımının "Kırımdan gelirim" adlı marşıyla başlayan açılış töreninde konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; "Kırım, aramızda büyük bir manevi bağ olan memleket, yıllar önce haksız işgallerle yerlerinden edilmiş kardeşlerimizin tarihi geçmişidir. Düzce'yi yurt edinmiş, burada bir yaşam kurmuş hemşehrilerimizin geçmiş ile bağlarını gelecek kuşaklara taşıyabilecekleri bir merkez dernek temsilcileri ve kardeşlerimize açtık. Nusrettin Camii karşısında bu güzel merkezi kısa sürede Belediyemizin imkanları ile inşa ettik. Bu merkezin hem mahallemize hem de Kırım Türkü kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza değer katacağına inanıyorum. Bir de Kırım Türkleri'nin lideri, efsane aktivist "Mustafa Aga"nın Düzce ile olan yakınlığı bizleri bu merkezi yapma konusunda harekete geçirdi. Bugün burada kendisini ağırlamaktan onur duyduk. Kafkas kökenli kardeşlerimiz için de Uzun Mustafa Mahallesinde bir kafkas anıtı inşa ediyoruz. Onun da açılışını önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. Bugünden itibaren tıpkı diğer yaptığımız kütüphaneler, parklar, okullar gibi; kırım Türkleri Kültür ve Eğitim Merkezi de sizlere emanettir" şeklinde konuştu.

"Birbirimizden Güç Alıyoruz"

Düzce'ye gelen farklı etnik gruplardan vatandaşların Düzce'ye ayrı bir değer kattığını dile getiren Düzce Milletvekili Ayşe Keşir; "Kırım Tatarı kardeşlerimizin güvenliği bizim önceliğimiz arasında. Sayın Bakanımızın İstanbul'da başlayan vaadi bugün gerçekleşiyor, emeklerinize sağlık. Bizim şehrimiz vatanlarından kopup gelen göç eden hemşehrilerimizin hikayeleriyle büyüyen bir şehir. Düzce'ye her birimiz ayrı değer katıyor. Burada birbirimizden güç alıyoruz. Kırımlı kardeşlerimize bu mekan kazandırıldığı için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Düzce'de Hepimiz Kardeşçe Yaşıyoruz"

Düzce'ye böyle bir eser kazandırılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Düzce Valisi Selçuk Aslan ise; "Düzce Vilayetimiz hızlı bir gelişme içerisinde. Farklı bölgelerden gelen insanlar burada kardeşçe yaşıyorlar. Çok kültürlü bir şehiriz ve bu bizim en büyük dinamizmimiz. Bu dinamizm Düzce'yi bu günlere taşıdı ve geleceğe taşıyor. Kırım denince benim yüreğim cız eder. Kırım benim yüreğimin bir parçası. Kırım'daki insanlar göçe zorlandı, bu göç eden kardeşlerimizin geldiği noktalardan biri de Düzce'miz. Bugün 90 Milyon'a yaklaşan Türkiye nüfusumuzun 5 milyona yakını Kırım Türkleri kökenlerinden geliyor. Düzce'mize bu güzel eseri kazandırdıkları için Bakanımıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Bu Merkez Kültürümüzü Canlandırıp Bize Manevi Destek Olacaktır"

Açılış için Düzce'ye gelen Kırım Türklerinin efsanevi lideri, Ukrayna Yüksek Şurası Üyesi, Aktivist Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: Bugün bizim için çok sevinçli bir gün. Bu yaptığınız merkezin önemi çok büyük. Kırım Türkleri halkının kültürünü böyle canlandırmak için attığınız adım beni mutlu etti. Aynı zamanda bu merkez bizim için manevi bir destek niteliğindedir. Bu merkezin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Düzcelilere şükranlarımı sunuyorum.

"Buraya Evimiz Gibi Bakacağız"

Düzce Kırım Türkleri Derneği Başkanı Burhan Tutkun, Merkezin inşasında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında; "Böyle bir merkezin Nusrettin Mahallesinde oluşturulduğu için çok mutluyuz. Bu merkezin hazırlanmasında büyük gayreti ve emeği olan Bakanımız, Belediye Başkanımız Sayın Dr. Faruk Özlü'ye minnettarız. Bu merkeze gözümüz gibi bakacağız ve kendi evimiz gibi sahip çıkacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.

Konuşmaların ardından Kırım Türklerinin sürgün yıllarını anlatan “Sürgünde Yeşeren Vatan: Kırım” belgeseli gösterimi yapıldı. O günleri yaşayanların anılarını anlattığı kısa filmi izleyenler duygusal anlar yaşadı. Daha sonra Kırım Türkleri Derneği Genel Merkez Halk Oyunları topluluğunun gösterisi ile Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi yapımında emeği geçen çeşitli dernek ve kurum temsilcilerine plaket takdimi ile program devam etti.

İkramlar ve Kırım Türkleri Halk Oyunu gösterilerinin ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile tören sona erdi.

#ilangovtr Basın No: ILN01949661