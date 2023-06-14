50 yıl sonra herkesin kemikleri eriyecek! Kemiksiz yaşamak mümkün mü?

50 yıl sonra vücuttaki tüm kemikler yok olmaya başlayacak. Bilim insanlarının açıkladığı bu sağlık sorunu korkuya neden oldu. Ancak bu durumun altında çok ciddi oranda D vitamini ve kalsiyum gibi eksikliklerin olduğu ortaya çıkarıldı. Bilim insanları 50 yıl sonra vücudun kan hücrelerindeki kalsiyum depolarının boşalacağını kemiklerin hızla eriyeceğinin altı çizildi.

50 YIL İÇİNDE KALSİYUM BİTİYOR!

Günümüzde kemik hastalıkları yaşlılığa ve genetiksel hastalıklara bağlı yaşanırken 50 yıl sonra ise bu durum tamamen vitamin eksikliği olarak yaşanmaya başlayacak. Çünkü doğal lan tüm vitaminler üzerinde yapılan hormonlu çalışmalar insanlığın sonunu getireceği yönünde açıklamalar yapıldı. Akıllara ise kemiksiz yaşamanın mümkün olup olmadığı geldi.

KEMİKSİZ YAŞAMAK MÜMKÜN MÜ?

Kemik iskeleti uzun bir süre doğada kalan insan kalıntısıdır. Ancak gelecek hastalıkları arasında insan yaşarken kemiklerinde ciddi azalma meydana gelecek.

Kemik vücudun tüm hatlarının bir birine değmeden oluşturulan bir yapısal sistemdir. Vücudun yapı taşı olan kemikler duruşu yürüyüşü etkiler. Çok sert gibi görünseler de birbirine kas dokularıyla bağlantılı olması yapısal zenginliğini ve hareket noktasını yumuşatıyor.

Kemik olmadan vücut hareket edemez. Ortaya içi boş bir çuval yığını çıkar. Organ sistemi birbirine karışır. Beyne giden tüm sinir sistemi dokularında hasarlar meydana gelince motor hareketleri asla gerçekleştirilmez. Bilim insanları kemiksiz yaşayabilme ihtimalinin en az bir yıl olduğunu vurguladı.