81 şehirde ele geçirildi! Sahte alkol can alıyor: Sahte alkolü nasıl anlarsınız?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, sahte alkol üretimine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı ve vatandaşlardan şüpheli durumları bildirmelerini istedi.

Operasyonların Detayları:

"ÇENGEL-14" Operasyonu

77 bin 495 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi.

4 bin 679 sahte bandrol bulundu.

9 yasa dışı imalathane ortaya çıkarıldı ve 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

"ÇENGEL-15" Operasyonu

59 bin 409 litre sahte ve etil alkol bulundu.

10 bin 391 sahte bandrol ele geçirildi.

12 yasa dışı imalathane deşifre edildi ve 206 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

74 Milyon TL’lik Vergi Kaybı Önlenmiş Oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu operasyonlar sayesinde yaklaşık 74 milyon TL değerinde vergi kaybının önüne geçildiğini açıkladı.

Sahte Alkol Nasıl Anlaşılır?

Sahte alkol, içeriğindeki metanol gibi toksik maddelerle ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Sahte alkolü anlamak için dikkat edilmesi gerekenler:

Koku: Kimyasal veya rahatsız edici yoğun bir koku olabilir.

Renk: Berrak olmayan, bulanık bir görünüm sahte olduğunu gösterebilir.

Tat: Metalik, aşırı keskin veya acı bir tat şüphe uyandırmalıdır.

Etiket ve Şişe: Sahte bandroller, düşük kaliteli şişeler ve hatalı etiket baskıları ayırt edici olabilir.

Sahte Alkol Tüketiminde Belirtiler

Baş dönmesi, bulanık görme, bulantı, kusma

Nefes darlığı ve görme kaybı

Halsizlik ve bilinç kaybı

Bu belirtiler görüldüğünde derhal sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.

Sahte Alkol Tehlikesinden Korunmak İçin Öneriler

Güvenilir yerlerden alışveriş yapın: Lisanslı ve denetimli satış noktalarını tercih edin.

Etiket ve bandrol kontrolü yapın: Ürünlerin bandrollerinin ve etiketlerinin kalitesine dikkat edin.

Şüpheli durumları bildirin: Sahte alkol şüphesi taşıyan ürünleri yetkililere iletin.

Sahte alkol tehlikesine karşı mücadele, toplum sağlığını koruma ve güvenliği sağlama adına yıl boyunca devam edecek.