Adana'da şifa hasadı: Harnup zamanı başladı
Adana'da bin derde deva olarak bilinen harnup için hasat zamanı başladı. Peki keçiboynuzu olarak da bilinen harnupun faydaları neler?
Adana’da çiftçiler, birçok üründe olduğu gibi hem gıda hem de ilaç sanayinde kullanılan ve bölge halkının şifa niyetine pekmezini yaptığı keçiboynuzu diye adlandırılan harnupta hasat başladı.
Kozan ilçesinde kıraç arazilerde kendiliğinden yetişen ve son yıllarda artan ekonomik değeri ile yetiştiriciliği artan harnupta (keçiboynuzu) hasat başladı.
Hasat yapan çiftçiler, 550 rakımda sıcaklığa aldırmadan zorlu mesai yapıyor. Verimli bir yıl geçirdiklerini belirten çiftçiler, devam eden hasatla elde ettikleri harnupun bir kısmını pekmez yapmak için kendilerine ayırıyor, çoğunluğunu ise hem gıda hem de ilaç sanayiinde kullanılması için tüccarlara kalitesine göre 40 ile 60 TL arasında satıyor.
Kuytucak Mahallesi’nde çiftçilik yapan emekli Mehmet Yiğenoğlu şunları söyledi:
- 50 derece sıcaklıkta zorlu hasat yapıyoruz. Harnuplarımız güzel bu sene. Ballı 1 ton harnubumuz var. İlaç sanayinde pekmez olarak kullanılıyor. Meşakkatli bir iş kırıyorsun teker teker kaynatarak yapılıyor. Pekmezi çok faydalı her derde deva. Biz tüccara veriyoruz pekmeziyle çok uğraşamıyoruz ama bu sene yapacağız. Öksürük,Akciğer kansere, astıma birebir ve bir çok hastalığa şifa faydalıdır.
Harnup toplayanlardan Hakan Özkan ise “Harnup her derde şifa, pekmez de belirli hastalıklara iyi geliyor” dedi.
HARNUPUN FAYDALARI NELER?
- Potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir mineralleriyle zengin bir besin kaynağıdır.
Antioksidan özelliğiyle doğal bir antibiyotik özelliği olan keçiboynuzu, kalp ve damar sağlığına faydalıdır. Kanı temizleme ve damar tıkanıklıklarını giderme özelliği vardır.
- Kış aylarında artan astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi gelen keçiboynuzu şiddetli öksürüklere karşı dahi çok etkilidir. Balgam söktürücüdür, bu sayede öksürüğü azaltır.
Bağırsak ve sindirim sistemine de olumlu etkiler sağlar, kabızlığı önler. Bağırsak kurdu, bağırsak paraziti gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olur.
- İçerdiği lifler dolayısı ile genel anlamda sindirim sistemini koruyucu özelliği vardır ve zengin lif içeriği ile kilo vermeye yardımcı olduğu bilinmektedir.
Keçiboynuzu genel anlamda inanılmaz bir enerji deposudur, öte yandan, cinsel gücü de arttırıcı özelliği vardır.
- Kalsiyum açısından zengindir, kemik sağlığına çok faydalıdır. Keçiboynuzunun yüksek düzeyde kalsiyum içerdiği için çocukların kemik gelişiminde olumlu etkileri olduğunun bilindiği gibi, yaşlılarda da kemik erimesine karşı önemli katkıları vardır.
- Çeşitli alerjik hastalıklara karşı engelleyici ve tedavi edici özelliği vardır.
- Soğuk algınlığının en bilinen tedavi yöntemi olarak bilinen keçiboynuzu, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu özelliği sayesinde soğuk algınlığına karşı vücudu korur.
- Cinsel yaşama enerji katar. Keçiboynuzu tam bir enerji kaynağı niteliğindedir. Cinsel gücü arttırarak erkeklerde sperm miktarını çoğalttığı gözlemlenmiştir.
- İç organları temizler, vücuttan ağır metallerin ve radyasyonun atılmasını sağlar. Karaciğer, akciğer ve bağırsakları temizler.
- Şişkinliğe iyi gelir, midedeki şişkinliği gidererek mideyi rahatlatır.
- Sigaranın zararlarını azaltır, akciğeri temizleyerek akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.
- Bembeyaz bir gülüşe sahip olmanıza doğal yoldan yardımcı olur; diş etlerini güçlendirerek düzenli kullanıma halinde dişleri beyazlatır.
- Aneminin tedavisinde etkilidir, içeriğindeki E vitamini ile özellikle keçiboynuzu pekmezi anemiye iyi gelir.
- Keçiboynuzu, diyabetle savaşır. Kan şekerini düzenleyerek kötü kolesterolü azaltmaktadır ve bu bakımdan da şeker hastalığına karşı önemli bir antioksidan görevi görmektedir. Bunun yanı sıra keçiboynuzu, şeker hastalığının sebep olduğu halsizlik ve sürekli uyku halinin de önüne geçmek için faydalıdır.
- Çikolata tüketimi için iyi bir alternatiftir; kakaoya oranla 2 kat kalsiyum içerir. Tatlı krizlerine cevap verebilen sağlıklı bir alternatiftir.
Kaynak: Anadolu Ajansı