Afete birebir maruz kalan bireylerde duygusal travmalara dikkat! ''Rutin hayata devam etmeye çalışılmalı''

Doğal afet sonrasında oluşabilecek psikolojik tepkilere dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Sel felaketi sonrasında özellikle afete birebir maruz kalan bireylerde akut stres tepkileri dediğimiz; şok, üzüntü, kaygı; olayı tekrar yaşama korkusu gibi belirtiler oluşabilir” dedi.

Afete birebir maruz kalan bireylerde duygusal travmalara dikkat! ''Rutin hayata devam etmeye çalışılmalı''
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Liv Hospital Samsun Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, yaşanılan sel felaketinin psikolojik etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

AFETZEDELERDE DUYGUSAL TRAVMAYA DİKKAT!

Sel felaketinin ardından görülebilecek belirtilere değinen Uzm. Klnk. Psk. Öziç, “Sel felaketi sonrasında özellikle afete birebir maruz kalan bireylerde akut stres tepkileri dediğimiz; şok, üzüntü, kaygı, umutsuzluk, karamsarlık, korku, çaresizlik, kendi gibi hissetmeme; olayı tekrar yaşama korkusu, yaşananların tekrar tekrar zihne gelmesi, intihar düşünceleri ve güvensizlik hissetme gibi belirtiler oluşabilir. Bu belirtiler günlük yaşam işlevlerini yerine getirmeyi zorlaştırabilir. Bu süreçte belirtilerin oluşması olağandır. Ortalama 2 hafta içerisinde bu belirtilerin kaybolması ya da azalması beklenmektedir” diye konuştu.

Afete birebir maruz kalan bireylerde duygusal travmalara dikkat! ''Rutin hayata devam etmeye çalışılmalı'' - Resim : 1

''OLABİLDİĞİNCE RUTİNLERE DEVAM EDİLEBİLİR''

Tepkilerin yaşandığı bu süreci kolaylaştırmak adına yapılabileceklerden bahseden Uzm. Klnk. Psk. Öziç, “Olabildiğince rutinlere devam edilebilir. Mümkün ise haftada ortalama 3 gün yürüyüş yapılabilir. Duygusal ve fiziksel rahatlamaya yardımcı olması açısından papatya rezene ya da Melisa çaylarına çubuk tarçın ekleyerek günde bir fincan içilebilir. Sevilen kişilerle farklı konularda konuşma ve sohbet yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Afete birebir maruz kalan bireylerde duygusal travmalara dikkat! ''Rutin hayata devam etmeye çalışılmalı'' - Resim : 2

''BİR AZALMA FARK EDİLMİYORSA MUTLAKA BİR UZMAN DESTEĞİ ALINMALI!''

Akut stres tepkilerinde bir azalma fark edilmiyorsa ve 1 ayı geçtiği gözlemleniyorsa travma sonrası stres bozukluğu denilen bozukluğun ortaya çıkabileceğini söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Öziç, bu aşamada mutlaka bir uzman desteği alınması önerildiğini vurguladı.

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