Aile Hekimlerine prim kesintisi: Sorumluluk hastada, ceza hekimde

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Kasım ayında yürürlüğe giren yeni Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin aile hekimleri üzerindeki etkilerine dikkat çekti. AHEF Genel Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir tarafından yapılan açıklamada, yönetmeliğin hem iş yükünü artırdığı hem de adaletsizlik yarattığı belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre, aile hekimlerine kayıtlı kişilerin son altı ay içinde en az bir kez sağlık kuruluşuna başvurmuş olması gerekiyor. Bu şartı sağlamayan kişi sayısına göre hekimlerin maaşlarında kesinti yapılması planlanıyor. Uygulama, hekimler arasında tepkiyle karşılandı.

AHEF, söz konusu uygulamanın hem bilime hem de hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir kişinin altı ay boyunca doktora ihtiyaç duymaması, koruyucu sağlık hizmetlerinin başarılı olduğunu gösterirken, bu durum şimdi ceza nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıklı bir bireyin, sadece ceza uygulanmaması için aile sağlığı merkezine başvurmaya zorlanması anlamsızdır. Bu, bireyin sağlık hakkına da aykırıdır.”



Açıklamada, hastaların aile hekimine başvurmasının hekimin kontrolünde olmadığı vurgulandı:

“Aile sağlığı merkezine gelen her bireye gerekli tüm hizmetleri sunuyoruz. Ancak bir vatandaş kendi isteğiyle sağlık hizmeti almaya gelmezse, bunun sorumluluğu hekime yüklenemez. Tarama ve izlemlerin gerçekleşmesi için devletin sağlık politikalarıyla yönlendirme yapması gerekir. Muayeneye gelme kararı bireyin sorumluluğudur.”



AHEF, yönetmeliğin sağlık hizmetini olumsuz etkileyeceği uyarısında da bulundu:

“Bu kesinti uygulaması aile hekimlerini cezalandırma amacı taşıyor. Performansa dayalı sistem, mesleki tatmini azaltmakta ve halk sağlığına zarar vermektedir. Sağlık Bakanlığı, bu adaletsizliğe son vererek, sahadaki gerçeklere uygun, hakkaniyetli bir düzenleme yapmalıdır.”