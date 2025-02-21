Aile Hekimliği yönetmeliği değişti: Yeni düzenleme hekimleri nasıl etkileyecek?

Aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, artık aile hekimleri ikametgâh adresine göre belirlenecek.

Emre Can Emre Can
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 Yeni düzenlemenin getirdiği sorunları ve beklentileri Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Türkü Yağmur Nehir, Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

"Aile Hekimlikleri Apartman Altlarına Mahkûm Edilmemeli"

Yönetmelik değişikliğinin hasta ve hekimler için doğurabileceği olası sıkıntılara dikkat çeken Nehir, iş planlamasında aksaklıklar yaşanabileceğini belirtti. Aile sağlığı merkezlerinin devlet eliyle kurulmasını talep eden Nehir, “Apartman altlarında hizmet vermek istemiyoruz” diyerek kalıcı ve uygun sağlık tesislerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Sağlık Çalışanlarından 14 Mart’ta İş Bırakma Çağrısı

Sağlık çalışanlarının mücadele takvimine ilişkin de açıklamalarda bulunan AHEF Başkanı, 14 Mart Tıp Bayramı’nda iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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