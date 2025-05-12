Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hemşirelerden tepki: Mesleğimizi yapamıyoruz

Açıklamayı İstanbul İl Temsilcisi Hemşire Gülden Eroğlu okudu. Eroğlu, hemşirelerin angarya işlerle mesleklerinden uzaklaştırıldığını, maaşlarının yoksulluk sınırının altında kaldığını belirterek, "Sekreterlik, hafiyelik değil, mesleğimizi icra etmek istiyoruz" dedi.

Eroğlu, aile sağlığı merkezlerinde görevli hemşirelerin hasta sayısının fazlalığı, gebe ve bebek izlemi, laboratuvar hizmetleri gibi asıl görevlerine yeterli vakit ayıramadığını vurguladı. “Aşı redlerinde hastalardan imza almak, ulaşılamayan hastaların peşine düşmek, hatta muhtarlara giderek bilgi almak gibi hemşirelik dışı görevlerle insanüstü bir çaba harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

“maaş kesintileriyle cezalandırılıyoruz”

Bazı durumlarda hastalara ulaşmak için telefonla aramak zorunda kaldıklarını belirten Eroğlu, bu görüşmelerde zaman zaman hakaret ve tehdide maruz kaldıklarını dile getirdi. Yenidoğan topuk kanı ve aşı reddi gibi durumlarda hastalara herhangi bir yaptırım uygulanmazken, sağlık çalışanlarına maaş kesintisi cezası verildiğini belirten Eroğlu, “Zaten yetersiz olan maaşlarımızdan ciddi kesintiler yapılıyor. İtirazlarımız kabul edilirse bile bu paralar aylar sonra, eksik olarak iade ediliyor” dedi.

“biz hemşireyiz, hakkımızı istiyoruz”

Hemşirelerin maaşlarının, hekimlerin performansına ve hasta sayısına göre belirlendiğini hatırlatan Eroğlu, “Bunca özveriyle çalışırken ne mesleki saygıyı ne de hak ettiğimiz ücreti görebiliyoruz. Evrak işleri, hasta ikna süreçleri, sokak sokak hasta aramak gibi işler, asli görevimizin önüne geçti. Biz, sadece hemşirelik görevimizi yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Açıklamasında tüm kamu ve özel sektör çalışanları gibi ücretsiz yıllık izin, doğum ve hastalık izni gibi hakları talep ettiklerini de vurgulayan Eroğlu, “Tek kalem, yoksulluk sınırının üzerinde maaş istiyoruz. Unvanımızın ‘hemşire’ olarak tanınmasını ve bu doğrultuda görevler verilmesini talep ediyoruz” dedi.