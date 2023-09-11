Almanya'da doktorlar ne kadar maaş alıyor? İşte Almanya'nın doktor maaşları

Almanya doktor maaşları, doktorlar ve doktor adayları tarafından merak edilenler arasında. Peki Almanya'da doktorlar ne kadar maaş alıyor? Almanya'daki doktorların alanlarına göre aylık ortalama kazançları ayrıntıda...

Almanya'da doktorlar ne kadar maaş alıyor? İşte Almanya'nın doktor maaşları
Almanya'da doktorlar ne kadar maaş alıyor? İşte Almanya'nın doktor maaşları
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Doktor olacak kişiler ve doktorlar Almanya'daki doktor maaşlarını merak ediyor. Almanya'da doktorlar ne kadar maaş alıyor sorusunun yanıtını aşağıda yer alan tabloda görebilirsiniz. Uzmanlık alanlarına göre Almanya doktor maaşları aylık kazanca göre sıralandı. İşte merak edilen Almanya'daki doktorların aldığı maaşların ayrıntıları...

ALMANYA'DA DOKTORLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR

ALMANYA'DA DOKTORLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR
Almanya'da doktorlar ne kadar maaş alıyor

Alanlarına göre Almanya'nın doktor maaşları aşağıda yer alan tablodaki gibidir. Aylık ortalama kazançlarının kaç Euro olduğu tabloda görülebiliyor.

Alan

Aylık Ortalama Kazanç

Klinik Psikolog

11.400 EUR

Dermatolog

10.500 EUR

Dahiliye Uzmanı

12.300 EUR

Kardiyolog

13.500 EUR

Nörolog

11.100 EUR

Jinekolog

10.300 EUR

Diyetisyen

7.400 EUR

Adli Patoloji Uzmanı

9.500 EUR

Göz Doktoru

7.500 EUR

Pediatrist

9.000 EUR

Diş Hekimi

8.500 EUR

Anestezi Uzmanı

13.500 EUR

Alerji ve İmmunoloji Uzmanı

11.000 EUR

Doktor Asistanı

5.700 EUR

Üroloji Uzmanı

12.500 EUR

Radyoloji Uzmanı

11.700 EUR

Nenatoloji Uzmanı

8.000 EUR

Hemşire

3.700 EUR
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