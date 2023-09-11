Almanya'da doktorlar ne kadar maaş alıyor? İşte Almanya'nın doktor maaşları
Almanya doktor maaşları, doktorlar ve doktor adayları tarafından merak edilenler arasında. Peki Almanya'da doktorlar ne kadar maaş alıyor? Almanya'daki doktorların alanlarına göre aylık ortalama kazançları ayrıntıda...
Doktor olacak kişiler ve doktorlar Almanya'daki doktor maaşlarını merak ediyor. Almanya'da doktorlar ne kadar maaş alıyor sorusunun yanıtını aşağıda yer alan tabloda görebilirsiniz. Uzmanlık alanlarına göre Almanya doktor maaşları aylık kazanca göre sıralandı. İşte merak edilen Almanya'daki doktorların aldığı maaşların ayrıntıları...
ALMANYA'DA DOKTORLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR
Alanlarına göre Almanya'nın doktor maaşları aşağıda yer alan tablodaki gibidir. Aylık ortalama kazançlarının kaç Euro olduğu tabloda görülebiliyor.
|
Alan
|
Aylık Ortalama Kazanç
|
Klinik Psikolog
|
11.400 EUR
|
Dermatolog
|
10.500 EUR
|
Dahiliye Uzmanı
|
12.300 EUR
|
Kardiyolog
|
13.500 EUR
|
Nörolog
|
11.100 EUR
|
Jinekolog
|
10.300 EUR
|
Diyetisyen
|
7.400 EUR
|
Adli Patoloji Uzmanı
|
9.500 EUR
|
Göz Doktoru
|
7.500 EUR
|
Pediatrist
|
9.000 EUR
|
Diş Hekimi
|
8.500 EUR
|
Anestezi Uzmanı
|
13.500 EUR
|
Alerji ve İmmunoloji Uzmanı
|
11.000 EUR
|
Doktor Asistanı
|
5.700 EUR
|
Üroloji Uzmanı
|
12.500 EUR
|
Radyoloji Uzmanı
|
11.700 EUR
|
Nenatoloji Uzmanı
|
8.000 EUR
|
Hemşire
|
3.700 EUR