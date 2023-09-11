Almanya'da doktorlar ne kadar maaş alıyor? İşte Almanya'nın doktor maaşları

Doktor olacak kişiler ve doktorlar Almanya'daki doktor maaşlarını merak ediyor. Almanya'da doktorlar ne kadar maaş alıyor sorusunun yanıtını aşağıda yer alan tabloda görebilirsiniz. Uzmanlık alanlarına göre Almanya doktor maaşları aylık kazanca göre sıralandı. İşte merak edilen Almanya'daki doktorların aldığı maaşların ayrıntıları...

ALMANYA'DA DOKTORLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR

Almanya'da doktorlar ne kadar maaş alıyor

Alanlarına göre Almanya'nın doktor maaşları aşağıda yer alan tablodaki gibidir. Aylık ortalama kazançlarının kaç Euro olduğu tabloda görülebiliyor.