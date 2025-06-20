ALS hastalarında umut veren gelişme: Fiziksel rehabilitasyon hastalığın ilerleyişini yavaşlatıyor

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığında fiziksel rehabilitasyonun hastalığın ilerleyişini yavaşlatabileceği bildirildi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Talip Asil, beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyen bu ilerleyici hastalıkta, kas rehabilitasyonunun kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

ALS'nin, her 100 bin kişiden 2 ila 5'inde görüldüğünü ifade eden Asil, vakaların büyük kısmının aile öyküsü olmadan geliştiğini kaydetti. Genetik yatkınlığa bağlı vakaların ise yüzde 5 ila 10 arasında olduğunu belirtti.

Hastalığın genellikle 55 yaş civarında başladığını söyleyen Prof. Dr. Asil, “Klinik gözlemlerimiz, ALS’nin çocukluk dönemi dışında her yaşta ortaya çıkabileceğini gösteriyor.” dedi.

ALS hastalığı genellikle kol veya bacakta kas seğirmesi, güçsüzlük, yutma güçlüğü veya peltek konuşma gibi bulgularla kendini belli ediyor. Asil, erken dönemde yürürken tökezleme, kaslarda hafif güçsüzlük, konuşma bozukluğu, yutma problemleri ve başı dik tutmada zorlanma gibi belirtilerin görülebildiğini vurguladı.

ALS’nin kesin bir tedavisinin olmadığını ifade eden Asil, mevcut ilaçların yalnızca hastalığın ilerleyişini yavaşlattığını belirtti. Ancak bu noktada fiziksel rehabilitasyonun devreye girdiğini vurgulayan Asil, şu ifadeleri kullandı: “Hastalar son evreye geldiğinde yatağa bağımlı hale gelir, solunum desteğine ihtiyaç duyar ve yutma fonksiyonlarını kaybeder. Bu süreci yavaşlatmak için ilaç tedavisinin yanı sıra ekstremite kaslarına yönelik egzersizler, solunum kaslarının güçlendirilmesi ve yutma kaslarının rehabilitasyonu büyük önem taşır.”